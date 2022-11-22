В ПФР заявили о негативных последствиях индексации пенсий работающим

Это скажется на пенсиях неработающих граждан

Возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий. Об этом говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

По словам Петровой, индексация пенсий работающим повлечет снижение уровня пенсий неработающих граждан из-за перераспределения ограниченных бюджетных средств. Кроме того, это потребует дополнительных трат из федерального бюджета в размере 498,7 миллиарда рублей.

Петрова отметила, что у работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому получаемая ими пенсия, по сути, является льготой.

В ПФР также напомнили, что при прекращении работы пенсионером размер его пенсии пересматривается с учетом всех прошедших за период трудовой деятельности индексаций.

Источник: РБК.

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