А под видом частных компаний в конфликте могут участвовать регулярные войска НАТО

ВСУ не прекращают обстрелы Донбасса. Этой ночью не меньше 10 снарядов из РСЗО "Град" выпустили по поселку Зайцево в ДНР. Под огнем и Ясиноватая. За сутки погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения. А в Донецке устраняют последствия вчерашней массированной атаки. Без электричества до сих пор остаются около 10 тысяч человек. Тем временем наши войска уничтожают позиции противника. Удары с воздух наносят штурмовики ВКС России.

Кировский район Донецка снова оказался под обстрелом националистов. Десятки снарядов прилетают на окраины столицы ДНР практически ежедневно. Большинство перехватывает система ПВО, но некоторые все же достигают цели.

В Донбассе что ни прилет, то очередное свидетельство - Украина все активнее переходит на иностранное вооружение. Только США с февраля поставили Киеву более 88 тысяч тонн смертоносного металла. В частности, больше 140 буксируемых гаубиц M777 и 38 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Уничтожает все это на рубежах ВСУ в том числе наша фронтовая авиация. Штурмовики Су-25 ВКС России заходят на цели парами на предельно малой высоте. Каждый пуск ракеты "воздух-поверхность" - уничтожение опорного пункта противника или артпозиции. От управляемого боеприпаса невозможно скрыться даже в промышленных зданиях, не говоря уже об открытой местности.

А это уже кадры, снятые на земле, - взорванные окопы и разбитая бронетехника. За минувшие сутки российская армия нанесла массированные удары по позициям националистов на соледарском направлении в районе города Бахмут, а также отразила попытку наступления возле села Орлянка в Харьковской области.

В Народной милиции ЛНР сообщают: националисты в Донбассе используют не только западную военную технику. Под видом частных военных компаний там находятся регулярные силы НАТО.

Позиции ВСУ и их западных помощников успешно поражают минометы. Корректировку огня ведут с беспилотников.

"Обучение коптера идет у кого-то неделю, у кого-то меньше, у кого-то побольше, чтобы понять. Первые, которых обучал, у них получилось неплохо. Объяснял, для чего предназначен, что с ним можно сделать. Также для разведки, также для корректировки огня - это все можно с ним сделать. Если выдают экипажу, то старший машины, допустим, за него отвечает. Они летят, корректируют своим", - говорит инструктор расчетов БПЛА.

Обучение операторов БПЛА из числа мобилизованных проходит в тыловой зоне спецоперации. В составе курса - как изучение техники, так и стрелковая подготовка, необходимая каждому военнослужащему. Впрочем, многие из призванных из запаса совсем недавно проходили срочную службу и хорошо владеют оружием.

Тепло родного дома - самая лучшая поддержка. По всей России в эти дни собирают посылки для мобилизованных. Так, жители Республики Коми отправили уже восьмую машину. В составе груза - медикаменты, маскхалаты, печки-буржуйки и детские рисунки.

Алексей Платонов,. "ТВ Центр"

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