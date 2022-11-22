Запад начал искать пути обхода своих же санкций

Цены растут как в Европе, так и в США

В Западной Европе снова идут митинги против роста цен. А политические противоречия среди союзников по НАТО обостряются с каждым днём. Продолжая поставки вооружений Киеву, некоторые страны почти не скрывают своих претензий на украинские территории. А президент Зеленский снова просит о помощи.

Видео, снятое после того, как Венгрия разгромила Грецию в товарищеском матче, в интернете разместил президент Виктор Орбан - как намек на то, что победа эта не последняя. И на политическом поле тоже. Как преданный фанат футбола он надел шарф болельщика с изображением так называемой карты "Великой Венгрии". Пользователи Сети на ней заместили части Румынии и Украины, окрашенные в цвета венгерского флага.

Впрочем, пока в открытую о претензиях на украинские территории заявляли лишь польские СМИ. И даже требовали извинений за волынскую резню, но потом словно забыли об этом. Но накануне стало известно, что Варшава собирается усилить свою армию после падения украинской ракеты на ее территорию. А еще приняла предложение Германии и стягивает дополнительную технику к границе. Тем временем Британия передала Киеву высокоточные ракеты с лазерным наведением и дальностью, вдвое превышающей предыдущее вооружение. Люксембург поставил армейские внедорожники.

Но Зеленскому снова мало. Выступая по видеосвязи на парламентской ассамблее НАТО, он опять поднял вопрос о вступлении в альянс и Евросоюз: "Видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО".

Но, возможно, Зеленский уже не верит, что это случится в обозримом будущем. Иначе зачем было подписывать закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц, фактически убив систему борьбы с коррупцией. А ведь это одно из условий членства в ЕС.

Украинский конфликт, похоже, рассорил Германию и Францию. Париж критикует Берлин за излишнюю самостоятельность в политических вопросах. Стратегические разногласия даже могут привести к вооруженному конфликту, считает обозреватель американского журнала Foreign Policy.

"Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином", - говорится в материале.

А тут еще высокие цены на топливо - санкции, которые должны были повлиять на Россию, бьют по Европе. Еврокомиссия грозится представить до конца недели предложения о лимите цен на российский газ. В Москве ответили, что тогда о поставках голубого топлива лидеры этих стран могут забыть. Теперь Запад ищет пути обхода своих же ограничений. Германия планирует закупать газ у Азербайджана, даже если он будет в два раза дороже. А Британия успешно импортирует российскую нефть, хоть и смешивая с другими сортами.

Протесты в Лейпциге - уже традиция. После тяжелого трудового дня немцы стекаются на улицы, чтобы выразить недовольство выросшим ценам на продукты и отопление. В Австрии в счетах за свет появилась новая графа – ночное потребление, за него придется заплатить в два раза больше.

Но Европа обещает помощь Молдавии, где дела обстоят еще хуже. Ведь иначе придется принимать очередной поток беженцев - уже из Кишинева.

В США же понимают, что понижения цен не будет. Многие американцы отказываются от праздничного ужина в День Благодарения. Но не Джо Байден. Накануне на традиционном помиловании индеек он насмешил публику, когда решил поболтать с одной из них. Еще один курьез произошел уже во время ужина с военными в Северной Каролине, где Байден не смог правильно надеть фартук. Морпехам пришлось помогать президенту.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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