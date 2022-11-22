Центральную часть России накрыл ледяной дождь

Непогода добралась и до Москвы

Метель, гололедица и снежные заносы. Непогода властвует сразу в нескольких российских регионах. На центральную часть страны обрушился ледяной дождь. В Москве объявлено штормовое предупреждение. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. В Курской области из-за аварий на линиях электропередачи почти 18 тысяч человек остались без света. А на Камчатке - массовое ДТП.

На Камчатке на участке трассы, ведущей от побережья к аэропорту, столкнулись сразу 17 автомобилей. По данным ГИБДД, на скользкой дороге один из водителей не справился с управлением. Серьезных травм удалось избежать, а большинство машин получило лишь незначительные повреждения.

Очень сложная ситуация на дорогах и в Смоленске - машины просто не могут двигаться по обледеневшей и занесенной снегом трассе.

Ледяной дождь обрушился на центральную часть России. Воронеж, Курск, Тула буквально превратились в хрустальные города. На улицах - настоящий каток. Обледенели провода, ветви деревьев. И автомобили.

В Воронеже встали троллейбусы, в Курской области произошли аварии на ЛЭП, почти восемнадцать тысяч человек остались без электричества. В тринадцати регионах энергетиков уже перевели в режим повышенной готовности.

Мокрый снег, сильный ветер с порывами до пятнадцати метров в секунду и все тот же коварный ледяной дождь - сегодня стихия добралась и до Москвы. Штормовое предупреждение объявлено как минимум до середины дня. Все это устроил циклон с Балканского полуострова.

Горожан просят быть особенно осторожными во время гололеда и по возможности воздержаться от поездок на автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Водителям важно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать маневров.

На борьбу со снегом и льдом в Москве уже направлены все силы жилищно-коммунального комплекса. Проводится антигололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий. Снег в первую очередь чистят в районе пешеходных зон, остановок общественного транспорта, объектов социальной сферы. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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