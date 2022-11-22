"Мы сильные, мы справимся": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Гриши Манукяна

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 11-летнего Гриши Манукяна. У него - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже проходил терапию, но случился рецидив. Спасти Гришу может трансплантация костного мозга. Однако времени катастрофически мало. Операцию необходимо провести в ближайшие дни. А для этого требуется специальный препарат, стоимость которого - почти четыре миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

11-летний Гриша живет как в страшном сне. В рюкзаке за спиной - круглосуточная капельница, от которой зависит Гришина жизнь. Под футболкой - поддерживающий корсет, так как от обилия лекарств истончились кости и сильно болит спина. Вот уже три года мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Казалось, он отступил в прошлом году. Но в июне произошел рецидив, и высокодозная химиотерапия теперь не помогает.

"Применив блок сверхсильного цитостатического воздействия, мы добились ремиссии, однако в костном мозге сохранялась примесь опухолевых лимфобластов", - объяснила Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическом отделением ФГБУ НИИЦ онкологии имени Петрова.

Врачам пока удается не давать болезни прогрессировать, добавляя все новые дозы лекарств, но это до тех пор, пока организм Гриши не откажется воспринимать их. Единственный кардинальный способ помочь - выполнить экстренную трансплантацию костного мозга. Донором может стать папа. Он подходит не на сто процентов, но времени на поиски более подходящего варианта просто нет. Никто не знает, сколько продлится стабильное состояние мальчика. Да и врачи обнадеживают, что скорректировать несоответствие донора и рецепиента в принципе реально. Есть такая практика с применением очень редкого препарата.

"С одной стороны, она позволит преодолеть биологический барьер в процессе проведения трансплантации, потому что у него нет, к сожалению, ни родственного, ни неродственного донора в российском международном регистре. И воздействует на остаточную опухолевую массу", - уточнила Федюкова.

Лекарство зарубежное, в России не зарегистрировано, клиника не может купить его за бюджетные деньги. Когда маме Гриши назвали стоимость (3 миллиона 927 тысяч 484 рубля), она долго плакала. Семье неоткуда взять такую сумму, да еще до конца ноября, а операция должна состояться не позднее.

Врачи посоветовали обратиться в благотворительный фонд - и вот появилась робкая надежда на то, что все еще может быть хорошо:

"Есть же на земле добрые люди, которые откликнутся на беду. Мы очень надеемся, что нам люди помогут собрать эту огромную сумму", - говорит мама.

В Петербурге они вынуждены снимать квартиру - переехали из Ростова на лечение. Дома осталась старшая сестра Гриши и папа - с ними созваниваются по телефону. Жизнь как будто замерла на месте. Больницы, обследования, капельницы - и так по кругу.

"Просто и врагу не пожелаешь такого. Но ничего, мы с Гришей сильные. Мы справимся с ним. И достигнем всего, что он мечтает", - продолжает мама.

Гриша мечтает стать следователем и ловить преступников. Но это потом, когда вырастет. А сейчас - просто о том, чтобы появилось это волшебное лекарство, которое поможет ему выжить. Самое горячее желание у Гриши и у мамы - чтобы получилось провести спасительную трансплантацию костного мозга. Это даст надежду на будущее и силы бороться дальше. А врачи, может быть, отпустят их домой на Новый год. Ведь в новогоднюю ночь, когда рядом самые близкие и родные, обязательно случается какое-нибудь чудо.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"