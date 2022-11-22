Куба осудила санкции Запада против России

Президент островного государства находится с официальным визитом в Москве

Гавана выступает с осуждением антироссийских санкций западных государств. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделал кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, который прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению кубинского политика, причины конфликта на Украине следует искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к российским границам.

Что касается рестрикций против России, Диас-Канель назвал их одностороннее введение несправедливым и заявил, что "Куба энергично осуждает санкции", сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел отмечали, что Вашингтон по-прежнему зачисляет Кубу в "спонсоры терроризма" и не снимает жесткую экономическую "осаду" Гаваны. Россия видит в действиях США преемственность целей и инструментов прежнего дискриминационного курса в отношении Кубы.

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