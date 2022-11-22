ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Куба осудила санкции Запада против России

10:44
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Президент островного государства находится с официальным визитом в Москве

Гавана выступает с осуждением антироссийских санкций западных государств. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделал кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, который прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Путин обсудит с президентом Кубы развитие партнерства

По мнению кубинского политика, причины конфликта на Украине следует искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к российским границам.

Что касается рестрикций против России, Диас-Канель назвал их одностороннее введение несправедливым и заявил, что "Куба энергично осуждает санкции", сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел отмечали, что Вашингтон по-прежнему зачисляет Кубу в "спонсоры терроризма" и не снимает жесткую экономическую "осаду" Гаваны. Россия видит в действиях США преемственность целей и инструментов прежнего дискриминационного курса в отношении Кубы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба
Куба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.