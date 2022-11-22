ФСБ выявила почти 70 нелегальных "оружейников"

Обыски прошли в 31 российском регионе

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников. Задержаны 68 жителей 31 субъекта страны.

Как рассказали в центре общественных связей ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия прошли в октябре 2022 года в нескольких десятках российских регионах. В результате было изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе противотанковое ружье, пулеметы, автоматы, винтовки, а также более 18 кг взрывчатки и 15 тысяч патронов.

"Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - сообщили в ФСБ.

Источник: ЦОС ФСБ

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