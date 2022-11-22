Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных

В России возбуждено уголовное дело

Нижняя палата российского парламента во вторник, 22 ноября, приняла заявление с призывом к коллегам в других странах мира осудить преступления киевского режима. Основанием для принятия документа стал расстрел украинскими военными российских военнопленных.

Госдума также призывает содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей, виновных в расстреле российских военнопленных.

Авторы заявления указали на грубейшее нарушение Украиной норм международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. Киев также нарушил международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, сообщает РИА Новости.

18 ноября в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих армии России. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова указала в обращении к Совету Европы и ООН, что речь идет про "военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"