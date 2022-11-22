СВР предупредила о попытках Запада нащупать болевые точки в СНГ

Необходимо противодействовать этим действиям, подчеркнул глава спецслужбы

Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделал директор ведомства Сергей Нарышкин.

Глава СВР назвал образцом такой деструктивной и подрывной деятельности Запада ситуацию на Украине, "где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам". В результате "процветающая Украина" превратилась в "диктаторское и коррупционное государство".

Нарышкин назвал общей задачей спецслужб стран — членов СНГ противодействие деструктивным действиям западных стран на территории Содружества и его отдельных представителей, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ. Следуя своим целям, геополитические противники "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию", подчеркнул российский лидер.

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