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СВР предупредила о попытках Запада нащупать болевые точки в СНГ

11:19
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Необходимо противодействовать этим действиям, подчеркнул глава спецслужбы

Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделал директор ведомства Сергей Нарышкин.
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Глава СВР назвал образцом такой деструктивной и подрывной деятельности Запада ситуацию на Украине, "где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам". В результате "процветающая Украина" превратилась в "диктаторское и коррупционное государство".

Нарышкин назвал общей задачей спецслужб стран — членов СНГ противодействие деструктивным действиям западных стран на территории Содружества и его отдельных представителей, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ. Следуя своим целям, геополитические противники "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию", подчеркнул российский лидер.

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
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