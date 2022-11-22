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С коронавирусом в России госпитализированы 1434 человека

11:13
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Заболели ковидом 4460 человек

За сутки в России госпитализированы 1434 заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4460 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6444 человека, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 625 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 216.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 21545351 случай заболевания, зарегистрировано 391568 летальных исходов.

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