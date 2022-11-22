Рособрнадзор объяснил, когда в ЕГЭ появятся вопросы о спецоперации

Минпросвещения России включит эту тему в школьный курс истории

Задания, связанные со специальной военной операцией России на Украине, появятся в едином государственном экзамене (ЕГЭ) только после того, как на эту тему начнут изучать в российских школах РФ. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава ведомства пояснил, что как только Министерство просвещения утвердит программу и начнется преподавание, только тогда можно будет внести в контрольные измерительные материалы (КИМ) те или иные вопросы.

Музаев подчеркнул, что в российской системе образования сохраняется принцип "Чему не учили, то и не спрашиваем", сообщает ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что вопросы, связанные с вхождением в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пока не планируется включать в единый государственный экзамен.

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