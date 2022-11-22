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Власти опровергли дефицит бинтов и жгутов в России

11:59
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Уполномоченные органы следят за наличием всех необходимых средств

В России не зафиксирован дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

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Представитель ведомства назвал естественной ситуацию, когда "с учетом происходящего, в том числе частичной мобилизации" возник ажиотажный спрос на соответствующие средства.

Однако спрос полностью удовлетворен за счет внутреннего производства и за счет импортных поставок, подчеркнул Осьмаков. Он отметил, что никаких системных и структурных дефицитов, которые были бы не преодолены за месяц-полтора, в России нет.

При этом чиновник рассказал, что при возникновении такого ажиотажного спроса, когда россияне стали скупать кровоостанавливающие и перевязочные средства, перекупщики начали накручивать цены. Однако антимонопольщики и другие компетентные органы "следят для того, чтобы этого избегать", цитирует Осьмакова ТАСС.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что в России якобы наблюдается нехватка кровоостанавливающих и противоожоговых средств. В начале октября Росздравнадзор подчеркнул, что обеспечение медицинских организаций этими изделиями ведется централизованно, их дефицит не отмечается. Ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора.

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