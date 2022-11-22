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МИД предупредил о влиянии недопуска Лаврова в Польшу на безопасность Европы

12:20
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Польша запретила российскому министру въезд

Отказ властей Польши в участии главе МИД России Сергею Лаврову в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ наносит удар по безопасности в Европе. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Чиновница подчеркнула, что "польское председательство фактически уничтожает эту переговорную площадку, когда физически не дают возможности делегации принять участие и выступить".

Захарова напомнила, что такое поведение наблюдается не впервые — "точно так же наши так называемые бывшие американские партнеры делают все, чтобы ограничить наше присутствие физически в целом ряде форумов".

Варшава как председательствующая в ОБСЕ сторона обязана обеспечить равные условия работы всех государств-членов, подчеркнула представитель МИД. В противном случае Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польские власти отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как стремятся "максимально изолировать Россию".

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