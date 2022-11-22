МИД предупредил о влиянии недопуска Лаврова в Польшу на безопасность Европы

Польша запретила российскому министру въезд

Отказ властей Польши в участии главе МИД России Сергею Лаврову в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ наносит удар по безопасности в Европе. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Чиновница подчеркнула, что "польское председательство фактически уничтожает эту переговорную площадку, когда физически не дают возможности делегации принять участие и выступить".

Захарова напомнила, что такое поведение наблюдается не впервые — "точно так же наши так называемые бывшие американские партнеры делают все, чтобы ограничить наше присутствие физически в целом ряде форумов".

Варшава как председательствующая в ОБСЕ сторона обязана обеспечить равные условия работы всех государств-членов, подчеркнула представитель МИД. В противном случае Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польские власти отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как стремятся "максимально изолировать Россию".

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