ФИФА запретила надпись Love на футболках сборной Бельгии

Чемпионат мира стартовал в минувшее воскресенье.
Международная федерация футбола (ФИФА) заставила сборную Бельгии поменять форму на чемпионат мира-2022 в Катаре, передает "Интерфакс".
ФИФА постановила убрать с экипировки надпись Love, которая, по задумке бельгийцев, является "символом взаимных ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности".
Ранее ФИФА запретила футболистами капитанские повязки с надписью One Love. Каждому капитану с такой повязкой пригрозили желтой карточкой.
Чемпионат мира стартовал в минувшее воскресенье. Бельгия завтра сыграет свой первый матч на групповом этапе. Соперником станет Канада.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"