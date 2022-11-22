ФИФА запретила надпись Love на футболках сборной Бельгии

Чемпионат мира стартовал в минувшее воскресенье.

Международная федерация футбола (ФИФА) заставила сборную Бельгии поменять форму на чемпионат мира-2022 в Катаре, передает "Интерфакс".

ФИФА постановила убрать с экипировки надпись Love, которая, по задумке бельгийцев, является "символом взаимных ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности".

Ранее ФИФА запретила футболистами капитанские повязки с надписью One Love. Каждому капитану с такой повязкой пригрозили желтой карточкой.

Чемпионат мира стартовал в минувшее воскресенье. Бельгия завтра сыграет свой первый матч на групповом этапе. Соперником станет Канада.

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