Минск решил платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях

Белоруссия, как и Россия, попала под западные санкции

Белоруссия будет платить в белорусских рублях по кредиту Товарно-кредитной корпорации США. Соответствующее постановление совета министров и Национального банка республики было принято в понедельник, 21 ноября.

В документе упомянуты четыре организации, которым Белоруссия выплачивает займы в белорусских рублях: Товарно-кредитная корпорация (Соединенные Штаты Америки), Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк и Международный банк реконструкции и развития.

Соответствующий режим введен правительством Белоруссии "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов", сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "эти так называемые санкции для нас — время колоссальнейших возможностей". Политик рассказал, что Белоруссия готова выплачивать долги западным странам, однако выплаты по госдолгу Минск будет перечислять на спецсчета в своей национальной валюте.

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