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Российский полковник попался на взятке стиральной машиной

12:24
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Свою вину он признал

235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест сотрудника Генерального штаба полковника Ивана Мертвищева за взятку стиральной машиной.

Как выяснила газета "Коммерсантъ", Мертвищев должен был проверить Объединенный военный комиссариат, в который входят несколько районов Западного округа Москвы. За неделю до визита полковник позвонил военкому и недвусмысленно намекнул тому, что дела в военкомате с набором призывников идут плохо, а даже если с документами все в порядке, он все равно найдет к чему придраться. Это, заверил Мертвищев, негативно отразится на репутации и карьере комиссара. Решить проблему полковник предложил за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей.

Военный комиссар сделал вид, что согласился, а сам сообщил о вымогательстве взятки в департамент военной контрразведки ФСБ. При получении стиральной машины Мертвищев был задержан.

В ходе следствия военный свою вину полностью признал. По данным "Ъ", ФСБ и СКР намерены проверить полковника на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Стиральная машинка
Стиральная машинка
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