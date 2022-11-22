В Крыму опровергли слухи об эвакуации из Армянска

В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности

Сообщения об эвакуации жителей Армянска на севере Крыма не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал глава российского региона Сергей Аксёнов.

Как написал политик в своем Telegram-канале "по поводу разгоняемых в соцсетях и телеграм-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска", эти сообщения являются фейками.

Никакой эвакуации нет, предпринимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности жителей полуострова, подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма призвал всех ориентироваться только на проверенные источники информации.

В октябре власти Краснодарского края опровергли сообщения, разосланные ранее жителям региона от якобы официальных источников, о том, что якобы планируется эвакуация образовательных учреждений Кубани на Урал. Гражданам напомнили, что доверять можно исключительно официальным источникам информации, на подобные провокации нельзя поддаваться.

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