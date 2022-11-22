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Власти Кубы рассказали, когда заплатят России по кредитам

13:18
  • вторник
  • 22 ноября 2022

В 2021 году Гавана получила очередную отсрочку

Куба готова исполнять финансовые обязательства перед Россией, как только экономическая ситуация позволит это сделать. Об этом заявил во вторник, 22 ноября, президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес.
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Политик находится в Москве с официальным визитом, где ему предстоят переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Диас-Канель подчеркнул, что Гавана "готова чтить и выполнять финансовые обязательства, которые она имеет перед Россией", как только появится экономическая возможность сделать это, сообщает ТАСС.

В 2014 году российский лидер Владимир Путин подписал закон о списании 32 млрд долларов долга Кубы перед Россией. Половина задолженности приходилась на проценты, начисленные на основной долг за период использования Гаваной этих кредитов, предоставленных в 1970-1980-е годы.

Это 90% от всего долга Гаваны перед Москвой. Оставшиеся 10% подлежали выплате в течение 10 лет двадцатью равными полугодовыми платежами. Поскольку соблюсти эти условия Куба не смогла, в 2021 году Москва предоставила Гаване отсрочку, в соответствии с ее условиями последний платеж приходится на 15 декабря 2027 года.

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