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В Колумбии самолет упал на жилой квартал

14:41
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Погибли восемь человек

В Колумбии легкомоторный самолёт упал на жилой квартал. Погибли восемь человек - все, кто находились на борту: два члена экипажа и шесть пассажиров, передает "ТВ Центр".

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Трагедия произошла во втором по величине городе страны Медельине.

Воздушное судно потеряло управление через несколько минут после взлёта. И стремительно теряя высоту, рухнуло на жилой дом. Начался пожар.

Серьезно повреждены семь зданий. Информации о пострадавших жителях пока не поступало. По предварительным данным, причиной падения самолета стал отказ двигателя.

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