В Колумбии самолет упал на жилой квартал

Погибли восемь человек
В Колумбии легкомоторный самолёт упал на жилой квартал. Погибли восемь человек - все, кто находились на борту: два члена экипажа и шесть пассажиров, передает "ТВ Центр".
Трагедия произошла во втором по величине городе страны Медельине.
Воздушное судно потеряло управление через несколько минут после взлёта. И стремительно теряя высоту, рухнуло на жилой дом. Начался пожар.
Серьезно повреждены семь зданий. Информации о пострадавших жителях пока не поступало. По предварительным данным, причиной падения самолета стал отказ двигателя.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"