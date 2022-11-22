Путин выразил соболезнования президенту Индонезии

В стране произошло разрушительное землетрясение

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо.

"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западная Ява. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме российского лидера, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Индонезии стали уже 252 человека. Как минимум 377 человек получили травмы. Повреждено более 700 зданий. Эпицентр землетрясения находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты.

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