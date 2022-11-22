Циклон с Балкан превратил московские тротуары в каток

В уборке столицы задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц коммунальной техники

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в Москве. На город сегодня обрушился ледяной дождь. Трудности испытывают не только пешеходы, но водители. Непросто было и на железной дороге. Сбой произошел на МЦД-2. Из-за погоды на станции "Люблино" остановился поезд, и чтобы убрать его с путей, потребовался локомотив.

Ледяной дождь в столице продлился всего около 12 минут. Впрочем, даже за такой, казалось бы, небольшой промежуток стихия всё же смогла внести коррективы в жизнь мегаполиса. Дороги и тротуары мгновенно превратились в каток.

Пассажиры пригородных электричек в подмосковном Раменском явно не ожидали, что на привычном маршруте к перрону им неожиданно придется демонстрировать чудеса эквилибристики и умение держать баланс. Оказалось, спуститься по ступенькам - то еще приключение. Впрочем, и внизу на станциях ситуация не лучше. Чтобы не упасть, многим приходилось идти, не отрывая от земли ног.

Автомобилистам утром пришлось сбивать со своих машин ледяные панцири. Получалось с трудом. Ситуацию на дорогах сотрудники Дептранса классифицируют как умеренно тяжелую. Движение плотное, на многих магистралях оно затруднено. Пробки достигают восьми баллов.

Впрочем, многие водители вняли уговорам и все же оставили личный транспорт у подъезда. Те, кого не напугала обрушившаяся на город стихия, едут осторожно.

"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня и в вечерний час пик. Будьте внимательны, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. Не отвлекайтесь на гаджеты и аккуратней на съездах с эстакад и мостов", - предупредил Эдуард Лащенко, главный специалист дежурной смены ЦОДД.

Ледяной дождь - явление, конечно, необычное, но не сверхъестественное. По сути, обычная физика. Над земной поверхностью осадки зарождаются в воздушном слое с положительной температурой, а падают уже, пересекая отрицательный. Именно поэтому на земле теплые капли дождя тут же застывают, покрывая все поверхности ледяной коркой.

В уборке Москвы задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц коммунальной техники. Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим. На МКАД дежурят тягачи.

Виноват в погодных катаклизмах, обрушившихся на регион, "гость с юга". Циклон в нашу страну пришел прямиком с Балкан. Да не один, а с обильными осадками и усилением ветра. Синоптики до конца дня советуют не расслабляться.

"Осадки будут идти в виде снега, мокрого снега и дождя. Осадки будут продолжаться, небольшие и умеренные. В среду ожидаются осадки, температура особо не изменится. В ночное время 0 - минус 2, а днем минус 1 - плюс 1 градус. На дорогах также будет очень скользко", - сообщили Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

Вторник в столице может оказаться самым мокрым 22 ноября более чем за 70 лет. Предупреждают синоптики и о резких скачках давления.

Александра Сергомасова, Анастасия Терехова, Илья Данильцев, Станислав Чубин, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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