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На востоке Москвы возвели мост через Яузу

14:59
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Местные жители сэкономят время в дороге

Сегодня на востоке Москвы после реконструкции открылась дорога между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр Сергей Собянин.

Строители возвели мост через Яузу. Как отметил глава города, теперь между двумя крупными магистралями есть прямая связка - местные жители сэкономят время в дороге. В каждом направлении организовано по две полосы движения. Для пешеходов сделаны тротуары. На пересечении проезда с проспектом Ветеранов установлен новый светофор.

"Это небольшой мост и участок дороги длинной порядка 300 метров, который позволит обеспечить транспортную связь между двух районов, это Сокольники и Богородское, и соединит проспект Ветеранов с улицей Краснобогатырская. Данная связь является альтернативой Богородскому мосту существующему, который разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть", - сказал Дмитрий Прасов, начальник управления дорожно-мостового строительства Департамента строительства Москвы. 

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