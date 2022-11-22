Президент Польши в разговоре с пранкерами разоткровенничался о войне с Россией

Анджей Дуда признался, что не хочет этого

Российские пранкеры Вован и Лексус в день падения ракеты в районе поселка Пшеводув дозвонились до президента Польши Анджея Дуды и поговорили с ним от имени президента Франции Эммануэля Макрона.

Запись разговора с человеком, которого называют президентом Польши, была опубликована на канале пранкеров в RuTube. Беседа продолжительностью около семи минут велась на английском языке. Собеседник Вована и Лексуса заверил, что не хочет войны с Россией и не обвиняет Москву в случившемся.

"Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, я крайне осторожен, поверьте. Я крайне осторожен", — заявил, предположительно, Анджей Дуда.

Собеседник пранкеров также рассказал, что ему ранее звонил президент Украины и уверял, что в падении ракеты на польской территории виновата Россия.

"Да, Владимир обвиняет русских. Говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может", — добавил он.

Власти Польши пока не подтвердили и не опровергли факт разговора Дуды с российскими пранкерами.

15 ноября в Польше в районе населенного пункта Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Почти сразу польские официальные лица заявили, что ракета была российской. Владимир Зеленский потребовал "коллективного ответа" стран НАТО. Чуть позже президент Польши Дуда признал, что не имеет сведений о принадлежности ракеты. Версию о том, что ракета была российской, отверг и президент США Джо Байден.

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