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По делу о пожаре на Комсомольской площади задержаны два человека

15:00
  • вторник
  • 22 ноября 2022

После разбора завалов были обнаружены тела семи погибших

По делу о крупном пожаре на Комсомольской площади задержаны два человека, сообщили сегодня в Следственном комитете. Это специалист по охране труда и пожарной безопасности, а также владелец компании, которая арендовала сгоревшие помещения, передает "ТВ Центр".
Названы предварительные причины пожара на Комсомольской площади

Владимира Коновалова и Антона Мачелюка уже допросили. Им предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Пожар на складе цветов произошел в воскресенье днем. Чтобы потушить возгорание, потребовалось больше 9 часов. После разбора завалов были обнаружены тела семи погибших.

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