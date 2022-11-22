В больнице имени Юдина спасли жизни молодой матери и ее новорожденной дочери

У еще беременной пациентки обнаружили опасное аутоиммунное заболевание

Под аплодисменты счастливых родственников новорожденную вручают молодому папе. Кажется, от счастья перехватило дыхание.

Первая встреча маленькой Стефании со своей семьей преисполнена радости. Ее появления на свет ждал, кажется, еще и весь коллектив больницы имени Юдина. Выписка здорового ребенка домой - это настоящая победа врачей над очень сложным медицинским диагнозом мамы. Неслучайно первые слова посвящаются именно докторам.

Врачи боролись за жизнь пациентки не один месяц. Молодая женщина поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии. Неврологическое заболевание проявилось во время беременности и развивалось стремительно. Перед специалистами стояла непростая задача - остановить прогрессирование болезни, сохранить здоровье матери и жизнь ребёнка.

"Синдром Гийена-Барре - это тяжелое аутоиммунное заболевание. Вырабатываются аутоиммунные агрессоры на собственную нервную ткань - на оболочки периферических нервов. Это приводит к тому, что у человека достаточно быстро начинают слабеть руки и ноги, он может перестать глотать. И в самом крайне тяжелом варианте развивается слабость дыхательной мускулатуры, и он не может дышать", - объяснила Елена Титова, заведующая 1-м неврологическим отделением ГКБ им. С.С. Юдина.

Пациентка не могла самостоятельно ходить, принимать пищу и себя обслуживать. Заболевание считается жизнеугрожающим и бурно развивается - оно может достичь апогея в течение одной-двух недель. Малейшие улучшения в состоянии здоровья пациентки давали надежду. Врачи нескольких отделений работали как одна команда. Реаниматологи, неврологи, акушеры-гинекологи, реабилитологи, специалисты по лечебной физкультуре. Благодаря комплексному подходу Мария пошла на поправку.

"Безусловно, это победа. Потому что изначально, когда она поступала, мы могли ожидать разных прогнозов", - продолжает Титова.

Родоразрешение стало еще одним подтверждением правильности действий врачей. Девочка хоть и родилась раньше срока, но - здоровой.

"Мы ее выходили, она весит 1 килограмм 900 граммов. Она хорошо прибавляет в весе. Она стала эмоциональна. Она любит, когда с ней разговаривают, и улыбается в ответ", - отметила Марина Писарчук, заведующая 2-м отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ГКБ им. С.С. Юдина.

Вот так выглядит родительское счастье. Не отрывая взгляда от дочки, мама и папа запоминают простые манипуляции. Процесс реабилитации молодой мамы займет еще несколько месяцев. И в роддоме уверены - Маша еще к ним вернется. За вторым ребенком.

Анастасия Мартынова, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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