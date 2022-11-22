Религиозные объединения показали свои проекты на форуме в Москве

В мероприятии приняли участие юные представили разных конфессий

Проблемы современности, семьи и воспитания стали главными темами первого Московского межрелигиозного молодежного форума.

В нем приняли участие юные представили разных конфессий: от христианства и ислама до иудаизма и буддизма. Они обсуждают культурное многообразие нашей страны, развитие СМИ, борьбу с ложной информацией и много другое.

Кроме того, религиозные объединения презентовали свои волонтерские, спортивные и медийные проекты.

"Несмотря на разные национальности, разные религиозные убеждения у молодежи, много вопросов, которые едины для всех. И мы постарались создать такую площадку, где представители молодежных направлений разных конфессий могли встретиться, чтобы обсудить самые актуальные для них проблемы", - сказал Константин Блаженов, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

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