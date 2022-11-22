В некоторых постановках участвовали и профессиональны актеры

В Москве проходит фестиваль инклюзивных спектаклей "ИнклюЗИЛ". Премьеры представляют театры, где актеры - люди с ограниченными возможностями здоровья, передает "ТВ Центр".

Одним из лучших признан спектакль "Моцарт и Сальери", который показал Театр Простодушных. Пушкинский текст предстал под неожиданным углом: как проблема разрыва поколений и социальных слоев.

В некоторых постановках участвовали и профессиональны актеры. Ведь фестиваль помогает открыть неизвестные грани театрального искусства - каждому, независимо от состояния здоровья.

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