В некоторых постановках участвовали и профессиональны актеры
В Москве проходит фестиваль инклюзивных спектаклей "ИнклюЗИЛ". Премьеры представляют театры, где актеры - люди с ограниченными возможностями здоровья, передает "ТВ Центр".
Одним из лучших признан спектакль "Моцарт и Сальери", который показал Театр Простодушных. Пушкинский текст предстал под неожиданным углом: как проблема разрыва поколений и социальных слоев.
В некоторых постановках участвовали и профессиональны актеры. Ведь фестиваль помогает открыть неизвестные грани театрального искусства - каждому, независимо от состояния здоровья.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"