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В Москве проходит фестиваль инклюзивных спектаклей

15:06
  • вторник
  • 22 ноября 2022

В некоторых постановках участвовали и профессиональны актеры

В Москве проходит фестиваль инклюзивных спектаклей "ИнклюЗИЛ". Премьеры представляют театры, где актеры - люди с ограниченными возможностями здоровья, передает "ТВ Центр".

Одним из лучших признан спектакль "Моцарт и Сальери", который показал Театр Простодушных. Пушкинский текст предстал под неожиданным углом: как проблема разрыва поколений и социальных слоев.

В некоторых постановках участвовали и профессиональны актеры. Ведь фестиваль помогает открыть неизвестные грани театрального искусства - каждому, независимо от состояния здоровья.

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Фестиваль инклюзивных спектаклей
Фестиваль инклюзивных спектаклей
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