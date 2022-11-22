Медведю Диксону удалили зуб

Операция прошла без осложнение

Два с половиной часа - столько врачи удаляли клык у белого медведя Диксона из Московского зоопарка. Зуб был сломан, и вытащить его из пасти хищника оказалось делом не быстрым, передает "ТВ Центр".

Сначала Диксону сделали наркоз. А затем на носилках перенесли в медпункт, где его ждала целая бригада медиков. В принципе, охотиться медведю не нужно: еду приносят готовую, разрезанную на куски, чтобы жевать было проще. Но повреждённый зуб уже представлял реальную угрозу: инфекция могла проникнуть глубже.

Приехал мишка в Москву уже со сломанным клыком. Но тогда состояние зверя было слишком тяжелым, чтобы подвергать его еще и этому лечению. Теперь Диксон окреп, операция прошла без осложнений, но еще несколько дней ему будут давать обезболивающие и противовоспалительные препараты.

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