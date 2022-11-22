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Кабмин утвердил целевые задания по обеспечению нужд армии в спецоперации

13:38
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Такое поручение дал президент

В России утверждены целевые задания по обеспечению потребностей Вооруженных сил во время специальной военной операции. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал российский премьер Михаил Мишустин, возглавляющий координационный совет.
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Глава кабмина уточнил, что целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительство определило перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков.

Мишустин подчеркнул, что в работу по обеспечению армейских нужд необходимо активнее вовлекать большее количество предприятий, включая частные компании, сообщает ТАСС.

25 октября президент России Владимир Путин заявил, что координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил должны быть в ближайшее время подготовлены целевые задания. Совет создан указом президента 21 октября для координации работы во время специальной военной операции, возглавляет его премьер-министр Михаил Мишустин.

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