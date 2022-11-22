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Путин встретится с матерями мобилизованных

13:39
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Кремль сделал анонс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на этой неделе встретится с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе их матерями, передает РИА Новости.

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Как уточнил кремлевский спикер, глава государства получает информацию из первых рук, многие контакты - непубличные.

В понедельник Песков заявил, что в Кремле не обсуждается тема возможной второй волны мобилизации в России.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется".

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