Кремль ответил на обвинения Эрдогана по Сирии

Президент Турции заявил, что Москва не исполняет свои обязательства

В подходах России и Турции к ситуации с вооруженными формированиями на территории Сирии имеются свои нюансы. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва с пониманием и с уважением относится к обеспокоенности Анкары своей безопасностью в свете ситуации вокруг Сирии. Партнерский характер российско-турецких отношений дает возможность открыто обсуждать эти тревоги.

При этом Россия призывает все стороны воздерживаться от шагов, способных дестабилизировать обстановку в Сирии, поскольку такие действия могут "вернуться бумерангом", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия взяла на себя ответственность за очистку Сирии от террористов, однако не выполняет это обязательство. Претензии политика касаются "очистки" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, которые Турция официально приравняла к террористическим.

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