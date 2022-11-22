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В Госдуме обсудили финансовый план на 2023 год

14:41
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Закрывать дефицит бюджета планируют за счет госзаимствований

На повестке дня в Госдуме сегодня - финансовый план на будущий год, передает "ТВ Центр". Бюджет страны прошел второе чтение.

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Доходы и расходы по прогнозам составят более 26 и 29 триллионов соответственно. Таким образом, бюджет сверстан с дефицитом - он будет на уровне двух процентов от ВВП.

Закрывать дефицит планируют за счет госзаимствований. При этом ожидается, что он будет постепенно сокращаться.

Третье чтение будет уже послезавтра. После этого документ отправят на рассмотрение в Совет Федерации.

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