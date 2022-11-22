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Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы

13:48
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Они будут построены на средства инвесторов

Сергей Собянин утвердил проекты 10 объектов образования, школ и детсадов, в разных районах столицы, которые будут построены на средства инвесторов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Две школы и семь садиков планируется открыть в районах Гольяново, Отрадное, Головинский, Бабушкинский, Марьино и Северное Медведково. Там смогут трудоустроиться 790 москвичей. Еще одна школа - на 170 сотрудников - будет построена в Раменках", - говорится в сообщении.

Общая площадь будущих объектов образования составит порядка 90 тыс. кв. м, а инвестиции в реализацию проектов - свыше 11,5 млрд руб.

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