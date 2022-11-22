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ВС России уничтожили два "Бука" и 11 пунктов управления ВСУ

14:22
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Также ликвидирован склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили при помощи авиации, ракетных установок и артиллерии 11 пунктов управления Вооруженных сил Украины в ДНР и в Херсонской области. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.
Последние данные о ходе спецоперации на сегодня, 21 ноября

В оборонном ведомстве рассказали, что также ликвидированы две украинские огневых самоходные установки ЗРК "Бук-М1" и склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

В Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 американского производства, а в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция. Российские средства ПВО сбили за последние сутки шесть украинских дронов.

На донецком направлении российские военные продолжили наступление, одновременно подавляя контратаки ВСУ. На южнодонецком направлении поражена украинская механизированная рота и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы. На купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ. На краснолиманском направлении армия России сорвала попытку роты ВСУ с иностранными наемниками атаковать.

В Минобороны также отметили, что киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС, обстреливая атомный объект. За сутки по станции ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов, однако российская артиллерия подавила огневые средства противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации. Экипажи нанесли ракетные удары по военным объектам и технике националистов. "Грачи" выполнили пуски с малых высот, чтобы не попасть под обстрел вражеских ПВО.

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