В России пройдет акция Тотальный тест "Доступная среда"

Акция будет проходить с 2 по 10 декабря

В России 2 декабря 2022 года накануне Международного дня инвалидов стартует ежегодная Общероссийская акция Тотальный тест "Доступная среда", призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью.

В течении Декады инвалидов со 2 по 10 декабря во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.



В прошлом году в тестировании приняли почти 300 тысяч россиян из более чем 10 000 городов и населённых пунктов России.

Регистрация на сайте: https://total-test.ru/

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