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Путин принял участие в спуске на воду атомного ледокола "Якутия"

13:56
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Глава государства выразил благодарность за специалистам за труд

Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии поднятия государственного флага на новом универсальном атомном ледоколе "Урал", а также в спуске на воду еще одного современного ледокола "Якутия" со стапелей Балтийского завода, передает "ТВ Центр".

Глава государства выразил благодарность за огромный труд всем корабелам, атомщикам, инженерам и специалистам, которые участвуют в создании высокотехнологичных и уникальных судов.

Как отметил российский лидер, оба ледокола были заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота.

"Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути", - подчеркнул Путин.

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