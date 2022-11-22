Минфин провел выплату по госдолгу на 2,3 млрд рублей

Платежи осуществляются в российской валюте

Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В соответствии с указом президента "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" выплаты осуществлялись в российских рублях.

Национальный расчетный депозитарий, который выступает платежным агентом по еврооблигациям, получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN: RU000A102CK5) и в 2032 году (ISIN: RU000A102CL3).

Общая сумма выплаты составила 2,3 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро), сообщается на официальном сайте Минфина.

После введения антироссийских санкций Западом Минфин объявил, что Россия располагает механизмом обслуживания внешних долговых обязательств, которые позволяют осуществлять выплаты в обход западной расчетной инфраструктуры. Москва осуществляет выплаты в рублях. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

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