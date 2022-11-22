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На Украине почти не осталось неповрежденных ГЭС и ТЭС

14:57
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Россия нанесла массированные удары по объектам инфраструктуры Украины

Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС). Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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Эксперт отметил, что в стране практически не осталось исправных ГЭС и ТЭС — "практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов".

Кроме того, повреждения также получили почти все узловые подстанции "Укрэнерго", сообщает РИА Новости.

При этом в Евросоюзе, который обещал Украине помочь с энергоснабжением, признают, что с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из европейских стран.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Компании "Укрэнерго" пришлось начать экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

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