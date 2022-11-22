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Лионель Месси побил рекорд Марадоны и Батистуты

15:08
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Однако это не помогло Аргентине победить в матче против Саудовской Аравии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории аргентинским футболистом, который забивал голы на четырех чемпионатах мира.
ЧМ-2022 в Катаре станет последним для Месси

35-летний спортсмен установил рекорд во вторник, 21 ноября, во время матча Аргентина — Саудовская Аравия на мундиале в Катаре, забив в ворота саудитов с пенальти в первом тайме. До этого Месси забивал голы на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах.

Прежде рекорд принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте, которые забивали голы на трех чемпионатах мира.

Однако рекорд Месси не помог сборной Аргентины одержать победу в матче — команда уступила Саудовской Аравии со счетом 1:2 и не заработала ни одного очка. Саудовские футболисты записали в свой актив три очка.

В группе С наряду с Аргентиной и Саудовской Аравией выступают также Мексика и Польша, матч между этими сборными начнется в 19:00 мск.

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Лионель Месси
Лионель Месси
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