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Киев украл предназначенный Молдавии российский газ

15:14
  • вторник
  • 22 ноября 2022

"Газпром" предупредил, что сократит транзит

Российский газ, идущий в Молдавию транзитом через Украину, оседает в Незалежной. "Газпром" установил, что объем газа, подаваемый концерном на ГИС "Суджа", превышает физический объем, передаваемый на украинско-молдавской границе.

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"Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - сообщили в "Газпроме".

21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. В концерне подчеркнули: если дисбаланс транзита через Украину для потребителей Молдавии сохранится, 28 ноября с 10:00 российский холдинг сократит подачу газа в объеме суточной недопоставки, передает ТАСС.

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