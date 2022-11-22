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"Ла Скала" откроет сезон русской оперой вопреки протестам Украины

15:36
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Директор миланского театра выступил против отмены русской культуры

Новый сезон в миланском театре "Ла Скала" начнется в декабре с исполнения оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Эту информацию во вторник. 22 ноября, подтвердил директор театра Доминик Мейер.
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Мейер назвал оперу великим шедевром и заявил, что не собирается прятаться, когда читает Достоевского или Пушкина.

Директор "Ла Скала" подчеркнул, что программа предстоящего сезона составлялась тремя годами ранее и не имеет отношения с нынешней геополитической ситуации. Выбор "Бориса Годунова" для открытия сезона не направлен против Украины, хотя генконсул Украины в Милане Андрей Картыш выступил с призывом отменить русскую оперу, сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд учреждений культуры в западных странах демонстративно отказался от произведений русских и российских авторов в своих репертуарах. В частности, оперу "Борис Годунов" сняли с репертуара в Варшаве, а в Великобритании отменили исполнение концерта Чайковского.

Однако президент России Владимир Путин подчеркнул, что "отменить" уникальную российскую цивилизацию и ее богатейшую культуру, разрушить или пошатнуть российские ценности не способен никто.

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