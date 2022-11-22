Участие в спецоперации засчитают в страховой стаж в двойном размере

Это касается всех участников СВО

Период участия россиян в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере — день за два. Этот показатель учитывается при назначении пенсии.

Согласно постановлению федерального правительства, опубликованному во вторник, 22 ноября, это решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.

Аналогичный порядок расчета будет применяться при назначении досрочной пенсии – например, для тех, кто до участия в спецоперации работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.

Постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте правительства России.

Гражданам, призванным в армию в рамках частичной мобилизации, полагаются различные льготы и выплаты. Сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки можно через портал "Госуслуги". Обратиться с жалобой могут добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизованные, а также члены семей военнослужащих.

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