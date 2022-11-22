Путин: Россия всегда выступала против ограничений, эмбарго и блокад

Российский лидер провел встречу с президентом Кубы

Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде, находящийся с официальным визитом в нашей стране, открыли сегодня в Москве памятник Фиделю Кастро.

Монумент установлен на площади, носящей имя основателя современного кубинского государства. Как отметил российский президент, Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости и по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного и драматичного XX века.

По завершении церемонии руководители двух стран продолжили общение в Кремле, обсудив перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства. Владимир Путин отметил, что Москву и Гавану исторически связывают отношения дружбы и сотрудничества во всех областях, передает "ТВ Центр".

"Советский Союз и Россия всегда – и сегодня – поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за суверенитет. Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали Кубу на международных площадках. И мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России. Всё это – результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро, и сегодня мы с вами открыли ему памятник – на мой взгляд, памятник очень хороший", - заявил Путин.

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