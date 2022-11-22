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Путин: Россия всегда выступала против ограничений, эмбарго и блокад

18:11
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Российский лидер провел встречу с президентом Кубы

Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде, находящийся с официальным визитом в нашей стране, открыли сегодня в Москве памятник Фиделю Кастро.
Путин и Бермудес открыли памятник Фиделю Кастро

Монумент установлен на площади, носящей имя основателя современного кубинского государства. Как отметил российский президент, Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости и по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного и драматичного XX века.

По завершении церемонии руководители двух стран продолжили общение в Кремле, обсудив перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства. Владимир Путин отметил, что Москву и Гавану исторически связывают отношения дружбы и сотрудничества во всех областях, передает "ТВ Центр".

"Советский Союз и Россия всегда – и сегодня – поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за суверенитет. Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали Кубу на международных площадках. И мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России. Всё это – результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро, и сегодня мы с вами открыли ему памятник – на мой взгляд, памятник очень хороший", - заявил Путин.

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