Большими потерями обернулись попытки неонацистов пойти в наступление на Донецком и Краснолиманском направлениях

В городе Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, которая оказалась в районе, попавшем под удар националистов. Она скончалась от тяжелой травмы. Боевики целились в госпиталь ветеранов войн, никто из пациентов там не пострадал.

Миномётная батарея стоит фактически за спиной пехоты. Поддерживает штурмовые группы своим огнём. Получили целеуказание. Готовят мины к стрельбе. Вставляют вышибной заряд и наматывают на хвостовик дополнительные пороховые заряды, которые, в свою очередь, увеличивают дальность стрельбы.

От точности стрельбы миномётного расчёта зависит успех в продвижении пехоты. Корректировка прицела через каждые несколько выстрелов.

Корректировка стрельбы, то есть исправление недолёта или перелёта, производится, равно как и разведка, с воздуха. На оператора БПЛА тоже необходимо учиться, чтобы передавать наземным силам исключительно точные данные. Сейчас практически ни один бой не проходит без поддержки с воздуха. Будь то беспилотник либо армейская авиация.

Для авиации одна из главных задач - уничтожать образцы западного вооружения. Так как они наиболее дальнобойные и соответственно опасные. По имеющимся данным, только Соединенные Штаты, начиная с февраля месяца, передали Киеву порядка 140 гаубиц M777 и 38 реактивных систем залпового огня HIMARS. Если российские штурмовики работают на предельно малых высотах, вполне могут подойти на расстояние выстрела, оставаясь при этом невидимыми для украинских систем ПВО.

В результате боевых действий уничтожены украинские подразделения, в том числе диверсионно-разведывательные группы возле населённых пунктов Водяное и Павловка, рядом с Донецком. А также выдвигавшиеся для атаки отряды у Новосёловки и Стельмаховки в Луганской народной республике. Отмечается, что подразделения противника были усилены иностранными наёмниками.

Стоит отметить, что почти полтора месяца украинская артиллерия не наносила удары по территории Запорожской атомной электростанции. Впервые с конца сентября сделала это в минувшие выходные, выпустив по АЭС порядка 20 снарядов. Теперь повторила удар. В МАГАТЭ вновь начались консультации о создании вокруг станции защитной зоны.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"