В странах ЕС растет бедность

Необходимо требовать от Украины отвести тяжелое вооружение от Запорожской атомной электростанции и прекратить ее обстрелы, которые подвергают опасности Европу. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в обсуждении создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС "каких-то существенных подвижек нет". Нет подвижек не только в этом вопросе. Запад идет на обострение отношений с Россией по всем направлениям, сознательно загоняя себя в глубокий экономический кризис.

Сразу не совладав с фартуком, Байден, кажется, дал очередную возможность недругам позлословить на свой счёт. Впрочем, поводов для этого и так хватало. Обвинения в торговле влиянием. Финансовые махинации, в том числе на Украине. Информация в ноутбуке президентского сына Хантера Байдена, который активно там работал, оказалась подлинной, сообщает телеканал CBS. Так что расследование на этот счёт, ранее заблокированное демократами, республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, разумеется, возобновят. Не говоря уже об использовании других просчётов нынешний администрации США, которых хватает.

"Будь то катастрофический вывод войск из Афганистана, рецессия в экономике, резкое увеличение расходов со стороны Вашингтона, что спровоцировало самую высокую за последние 40 лет инфляцию", - заявил Майкл Пенс, бывший вице-президент США.

Того же явно хотят и по другую сторону Атлантики, где проблем у союзников США куда больше, чем у Вашингтона. Инфляция. Стагнация. Этих слов в Европе не слышали десятилетиями. Оттого столкновения с новой реальностью и оказывается столь болезненным. Люди выходят протестовать. Например, некогда благополучная Германия. Однако все это тщетно. Потерянного, в первую очередь, по глупости политиков, уже не вернешь. А потому к холоду в квартирах, гигантским счетам за электричество и растущей бедности стоит уже начать привыкать. И немцам, и французам, и полякам, чья пресса, кстати, уже бьёт тревогу по поводу надвигающейся социальной катастрофы:

"В последнее время в социальных сетях появляется всё больше сообщений с просьбами помочь с едой. Социальные холодильники c пищей для нуждающихся пусты, поэтому люди пишут в интернете. В сложившейся ситуации фриганизм, идеология минимального потребления ресурсов, в частности, путём восстановления потерянных товаров, таких как продукты питания, из моды превратился в шанс на выживание".

При этом польские власти продолжают заниматься отнюдь не тем, ставя во главу угла не внутренние проблемы, а помощь Украине и конфронтацию с Москвой. Впрочем, как пояснил президент Дуда в беседе с российскими пранкерами, позвонившими ему от лица президента Франции Эммануэля Макрона, реальной войны с Россией Польша якобы не хочет.

Эта беседа состоялась в тот же день, когда на территорию Польши упала украинская ракета, по поводу которой Зеленский врал и СМИ, и польскому президенту, обещая предоставить некие доказательства. Но так и не предоставил. Кроме того, Анджей Дуда рассказал пранкерам, что он опасается ситуации с украинскими атомными станциями. Речь, в частности, о Запорожской АЭС, которая опять подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ. Свои опасения на этот счет высказывают и в Кремле:

"Украинские вооруженные силы производят обстрел атомной станции. То есть они совершают действия, которые являются угрозой ядерной, экологической и иной безопасности для огромных территорий. Это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности".

То же самое говорят и в МАГАТЭ. Однако в организации почему-то не называют виновных в обстрелах. Вероятно, боятся обидеть украинские власти и разозлить тех, кто курирует Киев. Примерно также действуют и международные правозащитные организации в отношении военных преступлений, которые на регулярной основе совершают украинские каратели. Вот и историю с обысками СБУ, которое нагрянуло сегодня в Киево-Печерскую Лавру, на Западе, вероятно, тоже как бы не заметят.

А вот историю с Виктором Орбаном западная пресса не могла пропустить. На товарищеский матч по футболу между Грецией и Венгрией премьер-министр пришел в шарфе, на котором была изображена карта его страны в границах, существовавших до 1920 года. Тогда в состав Венгрии входили часть нынешних земель Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Отношения с последней у Будапешта, кстати, крайне натянутые. И именно венгры могут лишить возможности Киев получать европейскую финансовую помощь, запланированную на будущий год. Во всяком случае, такая угроза, пишет французская "Фигаро", действительно, существует.

"На повестке дня будет четыре весьма деликатных вопроса: с одной стороны, вердикт по плану восстановления экономики Венгрии и по механизму, в соответствии с которым помощь Венгрии обусловлена верховенством закона в ней. С другой стороны, международная налоговая реформа и помощь Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. И если Венгрия не получит одобрения по первым двум пунктам, которые её напрямую касаются, то и два последних она может заблокировать", - пишут СМИ.

За это простые жители Евросоюза наверняка бы сказали Будапешту "спасибо". Эти деньги можно было бы пустить на помощь нуждающемся в самом ЕС или же на субсидирование тарифов. Впрочем, у еврочиновников на этот счет совсем другое мнение, учитывая, что себе зарплаты они уже проиндексировали.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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