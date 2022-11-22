Медведь Диксон побывал у стоматолога. Видео

После операции меню у мишки максимально щадящее

Уникальную операцию провели ветеринары Московского зоопарка. Спасенному медведю Диксону удалили сломанный клык. Как пережил косолапый пациент поход к зубному?

Вот этот самый злополучный клык, ради которого Диксона пришлось везти к стоматологу. Уже известно, что операция прошла успешно. Перед этим пациенту вкололи приличную дозу снотворного, так что самую страшную часть он благополучно проспал.

"Медведь вышел из наркоза. Всё в порядке. Ночью поспал - ворочался. Мы ему дали обезболивающее, даём антибиотики", - рассказал Иван Пажетнов, заведующий отделом хищных животных Московского зоопарка.

Чтобы доставить медведя в операционную, понадобилась целая бригада помощников и мини-трактор. Сначала косолапого аккуратно везли. Потом дружно несли.

"Самое сложное - это было его довезти до операционного стола. Потому что мы вчера сделали взвешивание - у нас мишка весит 160 килограмм. Это победа с нашей стороны, потому что при поступлении он весил 110", - сообщил Иван Пажетнов.

Дальше снимок челюсти - стоматолог подтверждает: зуб удалить, оставить нельзя. Иначе инфекция пойдет по всей пасти. Диксон и так с походом к врачу затянул. Зараженный, изрезанный клык по-хорошему нужно было удалить раньше. Но два месяца назад об этом речи быть не могло: Диксона нашли в очень тяжелом состоянии. Надежды на то, что белый медведь, в которого всадили 30 пуль самодельной картечи, выживет, практически не оставалось. У зверя переломан позвоночник, ушиб головного мозга - с такими травмами мало кто выживет. Но Диксон сумел удивить. Встать на ноги он уже никогда не сможет, но реабилитация в столичном зоопарке все равно идет хорошо. Питомец окреп для того, чтобы привести в порядок зубы. На то, чтобы удалить сломанный клык, у стоматолога ушло 2,5 часа.

После операции меню у Диксона максимально щадящее. Еду приносят готовую, а, чтобы жевать было проще, сотрудники зоопарка режут её на мелкие куски. Через неделю мишке предложат его любимое блюдо - горбушу.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"