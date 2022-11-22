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Путин и Бермудес открыли памятник Фиделю Кастро

15:49
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Бронзовая скульптура установлена в столичном районе Сокол

Памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро появился на названной в его честь площади в столичном районе Сокол. Торжественную церемонию открытия провели президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес.

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Фидель Кастро занимал пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Политик умер в 2016 году. Минобороны России выступило с инициативой создания памятника, которую поддержало Российское военно-историческое общество. Победителем конкурса, на котором было представлено 11 работ, стали скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. Трехметровый бронзовый памятник изображает Кастро, который стоит на скале с вписанной в нее картой Кубы, передает ТАСС.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Москву 19 ноября для участия в церемонии открытия. Глава Кубы также выступил в Госдуме и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

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