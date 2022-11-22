Семейная пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области

Ранее при обстреле села Шебекино погибла женщина

Два человека погибли в селе Староселье Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

"Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности! Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в результате обстрела села Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.

Губернатор также сообщил, что днем под обстрел попала территория госпиталя "Ветеранов войн". Там проходят лечение люди пожилого возраста. Пострадавших нет.

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