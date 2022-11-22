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В Кремле опровергли передачу посредником G20 мирного плана по Украине

16:18
  • вторник
  • 22 ноября 2022

Никаких предложений не поступало

Владимир Путин не получал каких-либо проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20. Сообщения о существовании такого плана опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Нет", - коротко ответил представитель Кремля на вопрос, поступали ли российскому лидеру подобные предложения.

О том, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц якобы передала Путину "рамки" возможного соглашения для прямых переговоров, сообщили украинские СМИ, передает РИА Новости. Как известно, президент России не поехал на саммит "двадцатки", российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров.

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