Россия пообещала помощь Приднестровью

Республика на грани гуманитарной катастрофы

Сокращение поставок газа со стороны Молдавии поставило Приднестровье в непростую ситуацию, но Россия пообещала помощь. Об этом заявил спикер парламента непризнанной республики Александр Коршунов. Делегация под его руководством провела переговоры в Москве.

Как сообщил Коршунов, прошли встречи в комитетах Государственной думы и Совета Федерации, обсуждалась ситуация, сложившаяся в энергетической сфере. Кроме того, некоторые вопросы будут обсуждаться на высоком уровне.

"Предполагается разрешение ситуации либо увеличением объемов поставки газа, либо технической помощью Приднестровью в течение периода, пока по газу будет решен вопрос", - приводит слова Коршунова ТАСС. Спикер уточнил, что помощь направят в первую очередь на обеспечение социальных обязательств перед гражданами - пенсии, пособия и зарплаты работников бюджетной сферы.

Власти Приднестровья 22 ноября обратились с посланием в ООН и ОБСЕ. Тирасполь обвиняет руководство Молдавии в давлении, из-за которого региону грозит гуманитарная катастрофа. Кишинев усиливает транспортную и экономическую блокаду непризнанной республики, ограничивает поставки важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости.

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